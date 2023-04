Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Einbußen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr um 0,3 Prozent auf 105,65 USD nach. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 20.465 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2022 bei 123,28 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 14,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.048,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD in den Büchern standen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,12 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

