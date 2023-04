Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag in Rot

Um 16:08 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 105,52 USD ab. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 105,32 USD. Bei 105,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 6.869.686 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,28 USD) erklomm das Papier am 26.04.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 14,40 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.048,00 USD – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Google-Chef Sundar Pichai hält KI-Technologie für disruptiver als Elektrizität - aber Gesellschaft nicht darauf vorbereitet

Wochenauftakt an der Börse Frankfurt: DAX letztlich kaum bewegt - 16.000er-Marke bleibt in Sichtweite

Auf Wahrheitssuche mit KI: So will Elon Musk mit TruthGPT gegen die Konkurrenz um Microsoft und Google antreten