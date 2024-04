Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 152,60 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 152,60 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 150,87 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,12 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.998.848 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 160,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 4,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 102,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,75 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 156,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 86,31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,05 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 23.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 29.04.2025 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,83 USD je Aktie.

