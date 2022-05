Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag fester

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 25.05.2022 16:08:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 1.949,20 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.998,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.994,00 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 5.524 Aktien.

Bei einem Wert von 2.702,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.906,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3.335,71 USD.

Am 26.04.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 24,62 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 26,29 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2022 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 133,84 USD fest.

