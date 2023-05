Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Um 12:02 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 123,62 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 127.468 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.05.2023 bei 126,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 2,27 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 32,58 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

