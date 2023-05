Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 123,02 USD. Bei 125,32 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 124,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 9.957.590 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 83,34 USD fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,23 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,40 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

