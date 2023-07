Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag in Grün

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 122,40 USD.

Um 12:02 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 122,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 35.535 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 129,04 USD markierte der Titel am 08.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 46,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 134,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.787,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 68.011,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

