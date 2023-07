Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 110,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 0,3 Prozent auf 110,18 EUR. Bei 110,30 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 110,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.848 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 120,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 9,37 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 134,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,43 USD je Aktie.

