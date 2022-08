Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag zu

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 115,12 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 250 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,80 Prozent. Bei 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 575,71 USD aus.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.685,00 USD – ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,22 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

