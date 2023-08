Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag südwärts

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 129,41 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 129,41 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.020 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,25 USD) erklomm das Papier am 24.08.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 3,61 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Mit einem Kursverlust von 35,60 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2023. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 74.604,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

