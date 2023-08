Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag im Minus

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 129,49 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 129,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 128,72 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,58 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.881.748 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,68 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 35,64 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,63 USD angegeben.

Am 26.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.604,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.685,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,66 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

