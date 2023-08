Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 120,26 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 09:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 120,26 EUR. Bei 120,40 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 119,72 EUR. Bei 120,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.956 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,04 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,66 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

