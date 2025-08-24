Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Montagabend fester
Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 209,64 USD.
Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 209,64 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 210,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 206,32 USD. Bisher wurden heute 5.816.555 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.
Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 210,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 140,53 USD. Abschläge von 32,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,516 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 214,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 84,64 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 96,54 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,94 USD je Aktie belaufen.
Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben
Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot
Alphabet-Aktie zieht an: Google enthüllt Verbrauchszahlen - Energie und Wasser für KI-Anfragen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
