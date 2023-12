Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 141,75 USD nach oben.

Um 01:59 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 141,75 USD. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 141,99 USD. Bei 140,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 26.532.199 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 141,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 84,86 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 40,13 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 150,14 USD aus.

Am 24.10.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.693,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umsetzen können.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

