Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 141,75 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 01:59 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 141,99 USD. Mit einem Wert von 140,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.532.199 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,99 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,17 Prozent niedriger. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,13 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 150,14 USD.

Am 24.10.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

