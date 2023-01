Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 88,35 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,25 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 87,99 EUR. Bisher wurden heute 26.562 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 34,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,76 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 132,13 USD.

Am 26.10.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 02.02.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,72 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

