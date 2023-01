Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag in Grün

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 87,93 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 87,99 EUR. Bei 87,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.305 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 10,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 132,13 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,72 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie verliert im NASDAQ-Handel: Google von US-Ministerium wegen Dominanz bei Online-Anzeigen verklagt

Deutsche Telekom-Aktie verliert: Deutsche Telekom veröffentlicht eigenes Smartphone nun auch in Deutschland

Google-Aktie an der NASDAQ im Plus: Google-Mutter Alphabet offenbar mit massivem Stellenabbau