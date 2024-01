Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit roten Vorzeichen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 151,10 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 151,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 42.324 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 153,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 152,29 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 30.01.2024 gerechnet. Am 04.02.2025 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

