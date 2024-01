Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 151,58 USD nach.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 151,58 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 151,01 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,02 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.604.242 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 153,05 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,97 Prozent zulegen. Am 25.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,56 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 152,29 USD.

Am 25.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 04.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,75 USD je Aktie belaufen.

