Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 139,00 EUR abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 139,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 138,02 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 140,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.443 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 141,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Mit einem Zuwachs von 1,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 83,58 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 66,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 152,29 USD aus.

Am 25.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,55 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.693,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

