Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 143,70 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:03 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 143,70 USD. Zuletzt wechselten 27.813 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 153,78 USD markierte der Titel am 30.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,01 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2023 (88,58 USD). Mit Abgaben von 38,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 86.310,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76.048,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

