Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,6 Prozent auf 140,23 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 140,23 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 139,78 USD. Bei 142,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 9.707.369 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,78 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2023 auf bis zu 88,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 156,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.310,00 USD umgesetzt, gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,80 USD fest.

