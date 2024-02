Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 132,70 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 132,70 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 132,52 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 133,18 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 5.090 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 142,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 7,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 83,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 37,02 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 156,13 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 86.310,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Googles KI generiert nach zu viel Diversität keine Bilder von Leuten

Alphabet-Aktie schwächer: Gemini generiert nach zu viel Diversität keine Bilder von Leuten

Magnificent Seven im Vergleich: Darum zahlen diese Börsenschwergewichte keine Dividende