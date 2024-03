Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 151,08 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 151,08 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 151,23 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,29 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.575.083 Stück.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 29.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 33,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 156,13 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 86.310,00 USD im Vergleich zu 76.048,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

