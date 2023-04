Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag gefragt

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 95,84 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 97,16 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,48 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.977 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 120,50 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,46 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 20,09 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 130,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,13 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

