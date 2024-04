Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schießt am Freitagnachmittag hoch

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 10,9 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 10,9 Prozent auf 173,03 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 174,70 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 174,33 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 4.621.276 Stück.

Am 26.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 174,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,97 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 103,54 USD fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,16 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Alphabet A (ex Google) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 176,75 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 86,31 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,05 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie verliert: Verbraucherschützer setzen sich gegen Google durch

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingefahren

Xiaomi-Aktie: Xiaomis erster Stromer kommt bei einheimischen Käufern wohl gut an