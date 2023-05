Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag stärker

Um 16:08 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 123,78 USD nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,16 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 123,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 4.748.488 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 126,43 USD erreichte der Titel am 23.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 32,67 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.787,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,40 USD fest.

Redaktion finanzen.net

