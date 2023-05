Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag leichter

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 115,02 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 114,52 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 114,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 3.134 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 120,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 4,55 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

