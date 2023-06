Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 120,35 USD ab.

Um 12:03 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 120,35 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 58.524 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 30,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.787,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 68.011,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

