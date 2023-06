Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 121,68 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 121,68 USD. Bei 120,45 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 120,76 USD. Zuletzt wechselten 4.736.409 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 129,04 USD an. Gewinne von 6,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 31,51 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,88 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,41 USD fest.

