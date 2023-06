Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 110,88 EUR ab.

Um 09:21 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 110,88 EUR ab. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,88 EUR nach. Mit einem Wert von 111,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 9.494 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 120,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 8,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 28,02 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,75 USD.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.787,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD in den Büchern standen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,41 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

