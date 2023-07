Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zündet am Mittag Kursrakete

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 6,7 Prozent auf 130,37 USD.

Um 12:02 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 6,7 Prozent auf 130,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 210.400 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 1,03 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 36,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 139,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.04.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

