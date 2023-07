Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) springt am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 6,4 Prozent auf 130,05 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 130,05 USD. Bei 130,98 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 130,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 20.157.378 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,98 USD erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,72 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 35,92 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 143,00 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68.011,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,49 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Journalismus und künstliche Intelligenz: Google sucht Gespräche mit Zeitungen

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie im Plus: Google Maps veröffentlicht frische Street-View-Bilder

Meta-Aktie vs. Alphabet-Aktie: Welcher Tech-Konzern der NASDAQ ist der bessere Kauf?