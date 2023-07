Alphabet A (ex Google) Aktie News: Bullen treiben Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag an

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,7 Prozent auf 117,12 EUR.

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 5,7 Prozent auf 117,12 EUR zu. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 117,56 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,30 EUR. Bisher wurden heute 65.758 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,50 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,89 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 139,75 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,43 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

