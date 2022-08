Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Mittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 115,44 EUR ab. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 115,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.477 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (135,13 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,57 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,13 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,21 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 69.685,00 USD gegenüber 61.880,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

