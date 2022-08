Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag billiger

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 113,34 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 112,92 EUR. Mit einem Wert von 116,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 41.396 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 16,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 95,30 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 18,93 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 575,71 USD angegeben.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 5,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Bei Tesla aufgestockt: Diese US-Werte befinden sich im zweiten Quartal im Credit Suisse-Depot

TikTok gewinnt bei Jugendlichen im Vergleich zu YouTube, WhatsApp & Co. an Beliebtheit

Für Ihr Depot: Die Aktien-Favoriten der besten Investmentprofis