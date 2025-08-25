Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagabend im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 206,84 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 206,84 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 205,79 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,62 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 2.797.677 Stück.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,516 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 214,00 USD.

Am 23.07.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,89 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 96,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

