Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) fällt am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 130,42 USD.

Um 12:03 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 130,42 USD ab. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.293 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 139,16 USD erreichte der Titel am 19.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 6,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 56,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,67 USD je Aktie aus.

