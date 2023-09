Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Dienstagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 128,31 USD.

Um 16:07 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,1 Prozent auf 128,31 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 128,14 USD ab. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 129,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 4.358.861 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 19.09.2023 markierte das Papier bei 139,16 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,46 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 53,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,14 USD angegeben.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 74.604,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.685,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

