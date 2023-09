Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag verlustreich

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 122,82 EUR.

Um 09:20 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 122,82 EUR ab. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 122,74 EUR. Mit einem Wert von 123,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.926 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 130,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,17 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,81 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 35,02 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie im Plus: Milliardeninvestition in OpenAI-Rivalen Anthropic

ESG-Kriterien im Fokus: So drängen aktivistische Aktionäre Unternehmen zu nachhaltigem Handeln

Alphabet-Aktie an der NASDAQ schwächer: Künstliche Intelligenz soll Youtubern bei der Videoproduktion helfen