Aktie im Blick

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag im Aufwind

26.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 142,25 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 142,25 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,68 USD an. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 141,64 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.160.814 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Am 26.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 0,30 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,86 USD ab. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 67,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 150,14 USD. Am 24.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 01.02.2024 gerechnet. Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net