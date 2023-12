Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Dienstagvormittag kaum Ausschläge

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 140,13 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:14 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 140,13 USD. Bei 140,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via London 82.380 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 0,26 Prozent niedriger. Bei 90,24 USD fiel das Papier am 05.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 35,60 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 150,14 USD.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,06 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.693,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

