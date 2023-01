Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittag an Boden

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 89,39 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,57 EUR aus. Mit einem Wert von 89,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 20.050 Aktien.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 33,85 Prozent zulegen. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 132,13 USD an.

Am 26.10.2022 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.092,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,72 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

Alphabet-Aktie verliert im NASDAQ-Handel: Google von US-Ministerium wegen Dominanz bei Online-Anzeigen verklagt

Deutsche Telekom-Aktie verliert: Deutsche Telekom veröffentlicht eigenes Smartphone nun auch in Deutschland