Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag stärker

Um 04:22 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 91,23 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,40 EUR. Mit einem Wert von 89,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.233 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 79,77 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,37 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 132,13 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.10.2022. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.092,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 65.118,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 02.02.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,72 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

