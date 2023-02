Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 01:19 Uhr 0,7 Prozent. Bei 85,31 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 84,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.822 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,70 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 35,02 Prozent wieder erreichen. Bei 79,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 6,47 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,15 USD je Aktie belaufen.

