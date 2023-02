Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Die Aktie notierte um 04:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 84,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 85,31 EUR. Bei 84,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.695 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,70 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Gewinne von 35,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,43 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,15 USD fest.

