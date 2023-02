Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag fester

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 84,86 EUR. Bei 84,86 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.109 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 130,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 79,77 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 6,38 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

finanzen.net

