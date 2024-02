Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 137,83 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,2 Prozent auf 137,83 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 138,62 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 138,00 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.425.650 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 153,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 11,58 Prozent Luft nach oben. Am 01.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 89,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 156,13 USD angegeben.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

