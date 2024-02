Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag fester

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 127,22 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:21 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 127,38 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,68 EUR. Zuletzt wechselten 14.670 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 142,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 12,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 83,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 34,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Am 30.01.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,49 Prozent auf 86.310,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

