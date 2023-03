Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 12:00 Uhr bei 105,41 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 30.268 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.03.2022 bei 143,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 26,67 Prozent Luft nach oben. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 26,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 76.048,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.325,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

